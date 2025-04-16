Участники «АудиоСаммита 2025»: Technics

16.04.2025 10:54

Эталонную систему, «воплотившую лучшее из инженерного наследия Technics», на выставке «АудиоСаммит» (Москва, 25-27 апреля) покажет российская компания «Аудиомания». Флагманские компоненты Grand Class можно будет увидеть и услышать в комнате 221 гостиницы Holiday Tagansky.



Основной элемент демонстрируемого комплекта аудиооборудования – напольные акустические системы Technics SB-G90MK2. В них используются коаксиальные динамики с алюминиевыми диффузорами – точечный источник звука без фазовых искажений. АЧХ системы: 33 Гц – 90 кГц; высочайшая чёткость звучания достигается благодаря технологии BDMA и лабиринту Standing Wave Termination.



Партнёрами этих громкоговорителей выступят стереоусилитель Technics SU-R1000 и CD-проигрыватель Technics SL-G700M2EE. Первый – мощный (до 150 Вт на канал), с раздельными блоками питания, технологией JENO Engine, ADCT и встроенным фонокорректором аудиофильского уровня. Элегантный массивный алюминиевый корпус украшают стрелочные индикаторы. CD-плеер – с ЦАП на базе ES9026PRO и стальным шасси, эффективно гасящим вибрации. Устройство воспроизводит треки с Tidal через AirPlay2 и поддерживает воспроизведение с дисков SACD.



