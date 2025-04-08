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Участники «АудиоСаммита 2025»: VP Acoustics


08.04.2025 17:07

 

 

На выставке «АудиоСаммит 2025» (Москва, 25-27 апреля) компания VP Acoustics представит свою продукцию совместно с другими отечественными производителями. Стереосистема, которая будет демонстрироваться на выставке, состоит из компонентов, разработанных Валерием Перевезенцевым (VP Acoustics), Евгением Епанчинцевым (ESE), Александром Трусовым (AT-Technologies) и Валерием Литваком (Living Athmos).

 

Увидеть и услышать, как звучит русское, можно будет в номере 228 гостиницы Holiday Tagansky, давно известной отечественным аудиофилам. Впервые такая форма сотрудничества была опробована компанией VP Acoustics в рамках проходившей в Екатеринбурге выставки Hi-Fi & High End Show Урал 2023; тогда партнёром VP Acoustics стала компания Ultrasound, а посетители слушали записи с аналоговых мастер-лент. На этот раз у них будет возможность ознакомиться с акустическими возможностями аудиосистемы с файловым цифровым источником.

 

Роли в будущем выступлении распределились следующим образом: VP Acoustics отвечает за акустическое оформление комнаты, предоставляет сетевой аудиосервер и акустические системы Delta M4; ESE привезёт цифро-аналоговый преобразователь, блоки питания и платы для High End Audio PC; AT-Technologies покажет новую модель усилителя Biggie – устройство под названием Biggie Signature; Living Athmos представит новую линейку аудиокабелей White Snake, в которой пять моделей разработаны специально для VP Acoustics.

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