21.04.2026 12:31

Российская компания ADK.Audio планирует «подтвердить репутацию лидера по качеству построения аудиосистем». Для этого она привезёт на выставку комплект, в котором «без компромиссов сочетаются швейцарская точность, датская монументальность и польская чистота сигнала». Бонус для посвящённых: настройку тракта выполнит Андрей Злобин. Для непосвящённых: последнее означает, что потенциал демонстрируемой системы будет раскрыт на все 100%.

Демосет состоит из CD-проигрывателя A Zero PC и интегрального стереоусилителя A Four I200 производства швейцарской Orpheus Lab. Обещают «фирменную кристальную прозрачность и абсолютный контроль над музыкальным материалом, достигнутые благодаря передовой швейцарской инженерии и топологии схем». Акустические системы – премиальные напольные Peak Consult Sinfonia (Дания) с их великолепной динамикой, глубоким отлично артикулированным басом и способностью ювелирно точно передать все оттенки звучания инструментов симфонического оркестра.

Кабельная обвязка выполнена продукцией серии Silver польской компании Albedo. Эти кабели сводят фазовые искажения к нулю и передают мельчайшие нюансы тембра без малейшего окрашивания или потери энергии сигнала.