АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «АудиоСаммита» 2026: ADK.Audio


21.04.2026 12:31

 

 

Российская компания ADK.Audio планирует «подтвердить репутацию лидера по качеству построения аудиосистем». Для этого она привезёт на выставку комплект, в котором «без компромиссов сочетаются швейцарская точность, датская монументальность и польская чистота сигнала». Бонус для посвящённых: настройку тракта выполнит Андрей Злобин. Для непосвящённых: последнее означает, что потенциал демонстрируемой системы будет раскрыт на все 100%.

 

Демосет состоит из CD-проигрывателя A Zero PC и интегрального стереоусилителя A Four I200 производства швейцарской Orpheus Lab. Обещают «фирменную кристальную прозрачность и абсолютный контроль над музыкальным материалом, достигнутые благодаря передовой швейцарской инженерии и топологии схем». Акустические системы – премиальные напольные Peak Consult Sinfonia (Дания) с их великолепной динамикой, глубоким отлично артикулированным басом и способностью ювелирно точно передать все оттенки звучания инструментов симфонического оркестра.

 

Кабельная обвязка выполнена продукцией серии Silver польской компании Albedo. Эти кабели сводят фазовые искажения к нулю и передают мельчайшие нюансы тембра без малейшего окрашивания или потери энергии сигнала.

Связанные новости:
 Участники «АудиоСаммита» 2026: ProCinema - 20.04.2026 19:14
 Участники «АудиоСаммита» 2026: Huge Sound - 17.04.2026 14:17
 АудиоСаммит 2026: регистрация открыта - 24.02.2026 12:52
 Статусная акустика: ATALANTE Grande Réserve - 28.01.2026 15:00
 Новая звезда Bang & Olufsen - 10.11.2025 16:14
 Peak Consult: новая эра - 08.11.2021 09:17
 Датские тяжеловесы  - 23.09.2020 09:50
