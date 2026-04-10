Участники «АудиоСаммита» 2026: «Армада Саунд»

10.04.2026 11:35

В состав демосистемы, которую компания «Армада Саунд» покажет посетителям выставки «АудиоСаммит» 2026, входит продукция датского бренда Canvas Hi-Fi, немецкого Loewe и французского Cabasse. Дистрибьютор также привезёт на выставку проигрыватель винила Thorens TD-1500 и стойки для акустики Bassocontinuo Lyra.

Демонстрируемая аудиосистема Canvas Hi-Fi, как заявляет компания-дистрибьютор – нечто большее, чем просто саундбар. Её принципиальное отличие от других устройств данной категории – технология BACCH 3D (Band-Assembled Crosstalk Cancellation Hierarchy), исключающая перекрёстное смешивание сигналов двух каналов. Попросту говоря, звук из правого канала системы попадает только в правое ухо слушателя, а из левого – только в левое, благодаря чему создаётся широкая звуковая сцена и достигается чёткая локализация звуковых образов в пространстве. Canvas Hi-Fi с универсальной системой крепления подходит для телевизоров любой марки с диагоналями экрана 55”, 65”, 75”, 77”, 83” и 85”. Саундбар будет демонстрироваться в комплекте с телевизором Loewe inspire 65”.

Продукция Cabasse будет представлена практически полной линейкой активных беспроводных акустических систем, от модели Myuki до флагмана Pelegrina.