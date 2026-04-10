Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «АудиоСаммита» 2026: «Армада Саунд»


10.04.2026 11:35

 

 

В состав демосистемы, которую компания «Армада Саунд» покажет посетителям выставки «АудиоСаммит» 2026, входит продукция датского бренда Canvas Hi-Fi, немецкого Loewe и французского Cabasse. Дистрибьютор также привезёт на выставку проигрыватель винила Thorens TD-1500 и стойки для акустики Bassocontinuo Lyra. 

 

Демонстрируемая аудиосистема Canvas Hi-Fi, как заявляет компания-дистрибьютор – нечто большее, чем просто саундбар. Её принципиальное отличие от других устройств данной категории – технология BACCH 3D (Band-Assembled Crosstalk Cancellation Hierarchy), исключающая перекрёстное смешивание сигналов двух каналов. Попросту говоря, звук из правого канала системы попадает только в правое ухо слушателя, а из левого – только в левое, благодаря чему создаётся широкая звуковая сцена и достигается чёткая локализация звуковых образов в пространстве. Canvas Hi-Fi с универсальной системой крепления подходит для телевизоров любой марки с диагоналями экрана 55”, 65”, 75”, 77”, 83” и 85”. Саундбар будет демонстрироваться в комплекте с телевизором Loewe inspire 65”.

 

Продукция Cabasse будет представлена практически полной линейкой активных беспроводных акустических систем, от модели Myuki до флагмана Pelegrina.

Связанные новости:
 В Петербурге встретили весну - 26.03.2026 14:18
 Loewe расширяет модельный ряд - 03.12.2025 14:44
 «Дорого» и «Очень дорого»: Loewe x Jacob & Co. - 28.10.2025 11:04
 Впервые в истории KEF: саундбар XIO - 31.07.2025 10:00
 Традиции и современность: Cabasse La Sphere Evo  - 26.05.2025 15:04
 Hisense CanvasTV: картинная галерея в вашем доме - 24.07.2024 12:33
 Удивительный Cabasse - 23.05.2024 16:08
 Армада звука – Armada Sound - 07.09.2022 09:33
Вернуться к списку новостей

