Участники «АудиоСаммита» 2026: En-Trade Distribution

15.04.2026 11:55

En-Trade Distribution – организатор «АудиоСаммита» 2026. На своём стенде компания представит последние новинки модельного ряда Revival Audio и Unison Research, флагманские акустические системы Revival Audio Atalante Grande Réserve и гибридные электронные компоненты Unison Research Unico.



Громкоговорители Atalante Grande Réserve на сегодня считаются вершиной инженерной мысли разработчиков Revival Audio. Эти поистине неординарные акустические системы выпущены ограниченной партией – всего 300 пар. Комментарии, как говорится, излишни; дистрибьютор приглашает всех желающих прийти на выставку и послушать, как звучат эти колонки.



Для демонстрации их возможностей выбраны новейшие аудиокомпоненты Unison Research из линейки Unico: предварительный усилитель Unico Pre V2 и стереоусилитель мощности DM V2. Первый – с балансной схемотехникой, работает в классе A, оснащается лампами ECC83, имеет встроенные фонокорректор и ЦАП. Второй (А/АВ class) собран по схеме «двойное моно», с лампами ECC82 и транзисторами MOSFET в специальной схеме включения. Источник сигнала – сетевой гибридный ЦАП Brinkmann Nyquist Mk II с ламповым выходным каскадом и модульной конструкцией. Система чистого питания (изолирующий трансформатор, распределитель питания), коммутация: Kubala-Sosna, Slonov Sound Design, DH Labs; сервер и пр.: Felix Audio.