Участники «АудиоСаммита» 2026: галерея «Трюм»

Один из участников выставки «АудиоСаммит» 2026 – «Галерея виниловых пластинок “Трюм”».



У «Трюма» нет узкой специализации: здесь можно найти любые аудиозаписи, от авангарда, классики, джаза и даже сказок до традиционного рока, диско, панка и «новой волны». Впрочем, есть у создателей галереи и предмет их особой гордости. Это тематический раздел «Россия», который посвящён отечественным эстраде и року 1960-2010 гг. и в котором представлено большое количество виниловых пластинок, выпущенных в этот период.



Создатели галереи считают, что главная задача их детища – познавательно-просветительская. Вниманию посетителей галереи предлагаются лучшие достижения мировой музыкальной культуры, представленные в широком разнообразии. Практически все диски, которые продаются в «Трюме» – коллекционные, есть много очень редких пластинок, часть из которых привезут на «АудиоСаммит».