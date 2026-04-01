Участники «АудиоСаммита» 2026: Gong-Lux

Начинаем серию новостных публикаций, посвящённых участникам выставки «АудиоСаммит» 2026, которая пройдёт в Москве во второй половине апреля (24, 25, 26 апреля).



Российский дистрибьютор Gong-Lux представит на своём стенде монобрендовую стереосистему, собранную на компонентах итальянского бренда Gold Note. Эта компания выпускает всё, что требуется для построения высококачественных систем: стереокомплект можно собрать исключительно из устройств и аксессуаров, которые производит Gold Note, без использования продукции сторонних производителей. На «АудиоСаммите» Gong-Lux покажет систему высшего уровня (и соответствующей ценовой категории), в которую войдут фирменные трёхблочный фонокорректор, предварительный усилитель, усилитель мощности и флагманские акустические системы. Стойка для компонентов, кабели и прочие аксессуары – также производства Gold Note.



Посетителей стенда ждёт сюрприз. На стенде Gong-Lux будут демонстрироваться две интереснейшие модели проигрывателей виниловых пластинок: самое продвинутое устройство этой категории из ассортимента Gold Note и флагман модельного ряда компании Zavfino. Участники прослушивания получат уникальную возможность сравнить звучание двух аппаратов, при разработке и конструировании которых использовались принципиально разные подходы.



Место проведения выставки «АудиоСаммит»: отель «Холидей Таганский» (Москва, Симоновский вал, дом 2). Время работы: 24 и 25 апреля с 10:00 до 19:00, в воскресенье 26 апреля с 10:00 до 18:00. Посещение выставки бесплатное, но требуется предварительная регистрация.