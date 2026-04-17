Участники «АудиоСаммита» 2026: Huge Sound

17.04.2026 14:17

В центре экспозиции Huge Sound – она будет организована в зале «Крутицкий» на первом этаже отеля «Холидей Таганский» – акустические системы нового поколения Blumenhofer Acoustics FS1 MK4 и FS2 MK4. Инженеры компании-производителя сохранили фирменный характер звучания колонок, но вывели его «на новый уровень точности, динамики и музыкальной выразительности».



Громкоговорители Blumenhofer FS1 MK4 и Blumenhofer FS2 MK3 различаются конфигурацией средне-высокочастотного рупора; как следствие – различия в работе низкочастотного драйвера и в общем поведении системы. В результате усовершенствований расширен рабочий диапазон, повышены разрешение и микродетализация, оптимизирован воздушный поток внутри рупора, снижена нагрузка на низкочастотный драйвер. Кроссоверная схема также обновлена – теперь она адаптирована под характеристики нового рупора.



Акустические системы Blumenhofer будут демонстрироваться в составе референсной системы, позволяющей полностью раскрыть потенциал колонок. Компоненты системы: усилитель мощности Mastersound, предварительный усилитель Spettro, моноблоки PF100 (однотактные усилители на лампах 845), цифровой источник dCS Vivaldi. Кабельная обвязка: Cammino.





