ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «АудиоСаммита» 2026: Huge Sound


17.04.2026 14:17

 

 

В центре экспозиции Huge Sound – она будет организована в зале «Крутицкий» на первом этаже отеля «Холидей Таганский» – акустические системы нового поколения Blumenhofer Acoustics FS1 MK4 и FS2 MK4. Инженеры компании-производителя сохранили фирменный характер звучания колонок, но вывели его «на новый уровень точности, динамики и музыкальной выразительности».

 

Громкоговорители Blumenhofer FS1 MK4 и Blumenhofer FS2 MK3 различаются конфигурацией средне-высокочастотного рупора; как следствие – различия в работе низкочастотного драйвера и в общем поведении системы. В результате усовершенствований расширен рабочий диапазон, повышены разрешение и микродетализация, оптимизирован воздушный поток внутри рупора, снижена нагрузка на низкочастотный драйвер. Кроссоверная схема также обновлена – теперь она адаптирована под характеристики нового рупора. 

 

Акустические системы Blumenhofer будут демонстрироваться в составе референсной системы, позволяющей полностью раскрыть потенциал колонок. Компоненты системы: усилитель мощности Mastersound, предварительный усилитель Spettro, моноблоки PF100 (однотактные усилители на лампах 845), цифровой источник dCS Vivaldi. Кабельная обвязка: Cammino.


Связанные новости:
 АудиоСаммит 2026: регистрация открыта - 24.02.2026 12:52
 «АудиоСаммит» состоялся! - 16.05.2025 11:34
 Участники «АудиоСаммита 2025»: Huge Sound  - 22.04.2025 17:10
 Занесите в ежедневник: Москва, апрель, АудиоСаммит 2025 - 14.03.2025 14:03
 В тандеме: En-Trade Distribution и Huge Sound  - 15.03.2024 01:33
 «Большой звук» Huge Sound - 01.06.2022 11:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007