Участники «АудиоСаммита» 2026: Kennerton


21.04.2026 13:12

 

 

Компания Kennerton Audio Equipment, один из участников «АудиоСаммита» 2026 (напомним: выставка начнёт свою работу в ближайшую пятницу, 24 апреля, и будет проходить в течение трёх дней), представит на своём стенде полный ассортимент открытых и закрытых динамических наушников, планарно-магнитные наушники, а также усилители.

 

Особое внимание компания-разработчик предлагает уделить своей флагманской разработке, планарно-магнитной модели Thror MK2. Наряду с ней будут демонстрироваться модели Wodan, Rognir MK2, Heartland MK2, а также Arkona Deep и Vinneta Baroque. Две последние – наушники с оригинальными бумажными драйверами собственного производства; на выставку привезут обновлённые версии этих устройств. Ещё одна интересная разработка создана специально для поклонников рока и металла – это наушники Gjallarhorn GH50 Message.

 

Также в экспозиции Kennerton будет представлена новая версия усилителя для наушников Atlas MK2, доработанная с учётом пожеланий посетителей прошлых выставок, и фирменные кабели для наушников Aero, Terra и Ignis. «Изюминка» экспозиции – предварительное прослушивание прототипа закрытой версии наушников Kennerton Veritas. Не пропустите!

