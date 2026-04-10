Участники «АудиоСаммита» 2026: Long Wave


10.04.2026 11:40

 

 

Компания Long Wave обещает громкую премьеру: на выставке «АудиоСаммит» впервые в Москве будут показывать самую дорогую акустику из ассортимента английского бренда Spendor, громкоговорители Classic 200, а также продукцию греческого производителя Ideon. 

 

Последняя будет представлена фирменным цифровым источником звука, состоящим из трёх компонентов: цифрового транспорта / сервера / ROON ядра EOS Stream, USB-реклокера / регенератора EOS Time и цифро-аналогового преобразователя EOS DAC. Инженеры Ideon придерживаются мнения, что в передаче цифрового сигнала главное – не коррекция, а регенерация, и что даже технически совершенный ЦАП можно улучшить – через восстановление изначального цифрового потока. В случае с EOS DAC подсистемы конвертеров, не позволяющие в полной мере реализовать потенциал ЦАП, заменяются внешними модулями; многоступенчатая пересинхронизация устраняет джиттер.

 

Частью экспонируемого аудиокомплекта станут гибридные моноблоки класса А производства итальянской компании Pathos. Посетители стенда Long Wave смогут приобрести понравившиеся им выставочные образцы по специальным сниженным ценам.

