Участники «АудиоСаммита» 2026: MMC

13.04.2026 13:03

На выставке «АудиоСаммит» российская компания ММС традиционно делает акцент на продукции собственной торговой марки «Премьера».



Посетителей стенда MMC приглашают принять участие в «битве форматов» и сравнить возможности усилителей классов D и AB. Обещают привезти акустические системы «мониторной» серии MS, которые уже успели собрать множество отзывов в специализированных блогах, и представить фирменную продукцию во всём её разнообразии. Представители компании-производителя готовы ответить на любые, даже самые каверзные, вопросы аудиолюбителей.



Экспозиция MMC будет развёрнута в двух комнатах отеля «Холидей Таганский» (Симоновский вал, д.2). Одну полностью отдадут под демонстрацию компонентов Premiera, в другой же покажут новинки британского бренда KEF. В числе прочих экспонатов: классические модели линеек KEF Q Meta и KEF R Meta, а также первый в истории компании саундбар KEF XIO и «реинкарнированная» модель полочных акустических систем KEF Coda W.