ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Участники «АудиоСаммита» 2026: «Никитский, 12»


07.04.2026 10:19

 

 

На стенде компании «Никитский, 12» на выставке АудиоСамммит 2026 посетителям будут предложены оригинальные джазовые издания, выпущенные фирмами Blue Note Records, Atlantic, Impulse!, ECM и многих других. 

 

Вниманию российских виниломанов будут представлены редкие аудиофильные релизы лейблов Audioquest, Sheffield Lab, VTL, Venus, Mobile Fidelity. Эксклюзив «Никитского, 12» – виниловые пластинки и SACD Hybrid итальянской фирмы Fone Records.

 

Напомним: выставка «АудиоСаммит» будет проходить с 14 по 26 апреля в Москве в отеле «Холидей Таганский» (Симоновский вал, дом 2). Время работы: 24 и 25 апреля с 10:00 до 19:00, в воскресенье 26 апреля с 10:00 до 18:00. Посещение выставки бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007