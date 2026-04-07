Участники «АудиоСаммита» 2026: «Никитский, 12»

На стенде компании «Никитский, 12» на выставке АудиоСамммит 2026 посетителям будут предложены оригинальные джазовые издания, выпущенные фирмами Blue Note Records, Atlantic, Impulse!, ECM и многих других.



Вниманию российских виниломанов будут представлены редкие аудиофильные релизы лейблов Audioquest, Sheffield Lab, VTL, Venus, Mobile Fidelity. Эксклюзив «Никитского, 12» – виниловые пластинки и SACD Hybrid итальянской фирмы Fone Records.



Напомним: выставка «АудиоСаммит» будет проходить с 14 по 26 апреля в Москве в отеле «Холидей Таганский» (Симоновский вал, дом 2). Время работы: 24 и 25 апреля с 10:00 до 19:00, в воскресенье 26 апреля с 10:00 до 18:00. Посещение выставки бесплатное, но требуется предварительная регистрация.