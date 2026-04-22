ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Участники «АудиоСаммита» 2026: Overton


22.04.2026 11:46

 

 

Компания «Аудиотехника Импорт», известная под брендом Overton, на выставке «АудиоСаммит» 2026 выступит в тандеме с московским аудиосалоном «Зенит Hi-Fi». Помимо демонстрации возможностей весьма необычной аудиосистемы запланирована обучающая сессия «Академии винила»: она пройдёт в зале VIP Lounge, где эксперты расскажут об особенностях этого аналогового формата.

 

Особенность системы, которую будут показывать на выставке Overton и «Зенит Hi-Fi» – наличие в ней сразу двух проигрывателей винила высокого класса. Первый – Pro-Ject RPM 9 с тонармом EVO AS (новинка!) и MC-головкой звукоснимателя Cadenza Red. Второй – Pro-Ject XA B, оснащённый MC-картриджем Quintet Bronze. По сути, посетителям выставки предлагают принять участие в сравнительном аудиотесте, по итогам которого слушатели получат возможность выбрать оптимальный для них вариант прослушивания виниловых записей.

 

Для демонстрации возможностей проигрывателей Pro-Ject будут использоваться как балансный, так и небалансный варианты подключения. «Вертушки» будут подключать поочерёдно, через повышающий трансформатор Pro-Ject MC Step Up Box DS3 B и фонокорректор Phono Box DS3 B. Источник питания – Pro-Ject Power Box RS2 Phono. Усилители Unison Research, подключённые к акустическим системам Guru Audio, также будут задействованы попеременно; при этом ламповый Triode 25 будет работать с полочными Guru 12, а гибридный Unico 90 – с напольными Guru 28. Для коммутации выбрали межблочные и акустические High End кабели производства российской компании Art & Air Cables; фильтр питания – Powergrip YG-3; аудиостойки – производства Solid-Tech.

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007