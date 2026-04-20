Участники «АудиоСаммита» 2026: ProCinema

ProCinema приглашает «не послушать, а почувствовать», как звучит настоящий Hi-End. Для этого нужно прийти на стенд компании на выставке «АудиоСаммит», которая пройдёт в Москве в грядущий уикенд.



Пресс-релиз ProCinema сообщает, что аудиосистема, которая будет демонстрироваться на выставке, работает как «единый живой организм», выдавая «плотный, масштабный, физически ощутимый звук». Демокомплект состоит из акустических систем OAudio Icon 12, ламповых предусилителя Nat Magnetic и моноблоков Nat Transmitter Evo, универсального сетевого SACD/CD-проигрывателя T+A MP 3100 HV в качестве источника звука, а также изоляторов IsoAcoustics GAIA II и стоек Solid-Tech Radius.



Также ProCinema привезёт на выставку «архитектурные» громкоговорители Origin Acoustics и мультирум-экосистему Bluesound, соберёт «умный дом» на продукции Control4 и продемонстрирует возможности современной эффективной аудиосреды, используя высокоскоростной Wi-Fi Ruckus – и опыт инсталляторов из компании «Приват Инжиниринг». На стенде ждут всех, кто желает проверить, «на что способна аудиосистема, когда ей не мешают компромиссы».