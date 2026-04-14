ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

Участники «АудиоСаммита» 2026: SA Lab


14.04.2026 12:26

 

 

В центре экспозиции российской «Звуковой лаборатории» – «юбилейный» усилитель Autograph.

 

Устройство разработано к четвертьвековому юбилею S.A.Lab, который компания отмечала в прошлом году. S.A.Lab Autograph – первоклассный усилитель с оконечным каскадом на генераторном пентоде ГУ-50. Выходная мощность усилителя составляет 200 Вт. Используются аудиофильская элементная база и трансформаторы собственного производства. Сборка каждого усилителя осуществляется под личным контролем создателя и руководителя S.A.Lab Алексея Сёмина.

 

Продукция S.A.Lab – это ламповые и транзисторные усилители мирового уровня. В их основе – оригинальные инженерные решения, уникальная схемотехника и самые качественные материалы и компоненты. Многие элементы конструкции, в частности, выходные, силовые и балансные трансформаторы, дроссели и конденсаторы) – собственной разработки и производства.

Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007