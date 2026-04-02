Участники «АудиоСаммита» 2026: Simple Distribution + Nostala

Ещё одной российской премьерой станет показ на выставке «АудиоСаммит» 2026 акустических систем Nostala LB12. Они будут демонстрироваться на стенде дистрибьюторской компании Simple Distribution.

Nostala LB12 – трёхполосные напольные громкоговорители, выполненные в ретростиле. А вот драйверы в них – самые современные: шёлковый твитер (1”), среднечастотный динамик HyperDome (5,25”) и большой (12”) басовик с бумажным диффузором и NBR-подвесом. Двойной порт фазоинвертора выведен на фронтальную панель. Корпуса колонок сделаны из ДВП высокой плотности (HDF) и отделаны натуральным шпоном ореха. Опоры корпуса – деревянные; при желании их можно заменить на другие, которые владелец аудиосистемы сочтёт более подходящими или удобными. В комплект поставки входят тканевые грили бежевого и серого цвета с магнитным креплением.

Основные технические характеристики акустической системы Nostala LB12: заявленная чувствительность 91 дБ, импеданс 8 Ом, рекомендуемая мощность усилителя 100-150 Вт, диапазон частот 40 Гц – 32 кГц (±3 дБ). Размеры одного громкоговорителя: 762 х 394 х 368 мм, весит каждая колонка 32,2 кг.