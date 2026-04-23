Участники «АудиоСаммита» 2026: Simple Distribution + Onkyo (продолжение)

23.04.2026 15:18

В рамках экспозиции продукции японского бренда Onkyo компания Simple Distribution на своём стенде на выставке «АудиоСаммит» покажет компоненты новой серии Muse. Устройства, входящие в эту линейку, Onkyo Y-50 и Onkyo Y-40, разработаны специально к 80-летию Onkyo и представляют собой компактные интегральные усилители с поддержкой сетевого стриминга. В России они будут демонстрироваться впервые.

Onkyo Y-40 и Y-50 – сетевые усилители категории «всё-в-одном» с полностью цифровыми трактами сигнала и усилением Axign Class D. Мощность новинок: Onkyo Y-50 – до 125 Вт / канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом (до 250 Вт на канал / 4 Ом); Onkyo Y-40 – 75 Вт на канал / 8 Ом и 150 Вт / 4 Ом. Высота корпусов усилителей – менее 10 см, цвета: чёрный и серебристый. Для получения полноценного аудиокомплекта достаточно подключить усилители к акустическим системам, без необходимости собирать целую стойку с отдельными компонентами. Характерная особенность усилителей Onkyo Muse – цветной дисплей 5,46” на передней панели, на котором отображаются обложки альбомов, метаданные треков и аналоговые VU-индикаторы. Управлять устройствами можно через мобильное приложение Onkyo Controller с поддержкой Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Chromecast и AirPlay 2, а для подключения к компьютерной сети использовать Ethernet или Wi-Fi.

У «старшей» модели Y-50 есть три аналоговых линейных входа RCA, коаксиальный цифровой вход, порт HDMI ARC для подключения телевизоров и игровых консолей и встроенный фонокорректор MM/MC, а также порт Ethernet и адаптер Wi-Fi и выход pre-out для сабвуфера. В усилителях Y-40 фонокорректор – только для MM-картриджей (без поддержки MC), а для беспроводного воспроизведения и подключения сабвуфера используется соединение по Bluetooth. Владельцы Y-50 могут воспользоваться возможностями встроенной системы калибровки звучания под акустические особенности помещения Onkyo Room EQ.