Участники «АудиоСаммита» 2026: Simple Distribution + Onkyo

Компания Simple Distribution на своём стенде на выставке «АудиоСаммит» покажет новейшую серию стереокомпонентов Onkyo Icon. Для большинства московских аудиофилов это будет первая возможность увидеть новые сетевой предусилитель Icon P-80, усилитель мощности Icon M-80 и интегральный усилитель Icon A-50.



Особенность всех компонентов новой линейки – фирменная технология, повышающая чёткость звучания аналоговых устройств за счет минимизации сверхвысокочастотного шума. Icon P-80 и Icon A-50 оснащаются ЦАП AKM AK4452 (32 бит / 768 кГц. Во всех новинках есть система компенсации акустики помещения Dirac Live Room Correction.

Усилитель мощности Onkyo Icon M-80 (AB Class) – это симметричная схемотехника с трёхкаскадным выходом на инвертированной схеме Дарлингтона; мощность устройства: до 200 Вт / 4 Ом или 150 Вт / 8 Ом). Интегральник Onkyo Icon A-50 способен выдать 180 Вт / 4 Ом или 140 Вт / 8 Ом и оснащён встроенным стриминг-модулем с поддержкой Spotify, Qobuz, TuneIn и др. Сетевой предусилитель Icon P-80 – со встроенным MM/MC-фонокорректором и Wi-Fi-модулем, HDMI ARC, поддержкой AirPlay 2, Chromecast, Spotify, Tidal и Amazon Music. Есть сертификация Roon Ready; предусмотрена возможность сопряжения по Bluetooth.