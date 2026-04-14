Участники «АудиоСаммита» 2026: Simple Distribution + SVS

Организаторы и участники выставки «АудиоСаммит» 2026 обещают показать много новинок. В их числе – акустическая система SVS Ultra Evolution Titan; её привезёт на выставку российская компания Simple Distribution.



Дистрибьютор утверждает, что SVS Ultra Evolution Titan – «само совершенство», с их современными технологиями, инновационными материалами и нестандартными конструкторскими идеями, от акустически центрированной архитектуры корпуса с синхронизацией частот до купольного твитера из алюминия с алмазным напылением и сбалансированного по мощности массива НЧ-динамиков.



В России новинка будет демонстрироваться впервые; посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность воочию увидеть «вершину инженерной мысли SVS». И, разумеется, услышать, как звучат эти напольные колонки.