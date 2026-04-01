Участники «АудиоСаммита» 2026: StyleAcoustic

01.04.2026 11:50

Новинка, разработанная специалистами российской производственной компанией StyleAcoustic – акустическая система «Фараон 810». Послушать, как она звучит, можно будет на выставке «АудиоСаммит» 2026 (Москва, 24-26 апреля).



StyleAcoustic «Фараон 810» представляет собой 3,5-полосную акустическую систему оригинальной конструкции: восьмидюймовый басовик, 5,5-дюймовый среднечастотный драйвер и дюймовый твитер установлены за передней панелью громкоговорителя, а сбоку располагается дополнительный низкочастотный динамик диаметром десять дюймов, закрытый декоративной решёткой-грилем.



Акустическое оформление среднечастотного динамика: ПАС (с выходом сзади, за грилем), низкочастотная секция с фазоинвертором. СЧ- и НЧ-секции сведены в фазе первым акустическим порядком. Технические характеристики акустической системы «Фараон 810»: чувствительность 90 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот (по уровню -3 дБ) > 33 Гц – 40 кГц; неравномерность АЧХ +/- 2,5 дБ. Размеры громкоговорителя (В х Ш х Г): 1150 х 290 х 400 мм.



Место проведения выставки «АудиоСаммит»: отель «Холидей Таганский» (Москва, Симоновский вал, дом 2). Время работы: 24 и 25 апреля с 10:00 до 19:00, в воскресенье 26 апреля с 10:00 до 18:00. Посещение выставки бесплатное, но требуется предварительная регистрация. При оформлении заказа на акустические системы StyleAcoustic в дни работы выставки покупатель получит десятипроцентную скидку.