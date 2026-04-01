Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «АудиоСаммита» 2026: StyleAcoustic


01.04.2026 11:50

 

 

Новинка, разработанная специалистами российской производственной компанией StyleAcoustic – акустическая система «Фараон 810». Послушать, как она звучит, можно будет на выставке «АудиоСаммит» 2026 (Москва, 24-26 апреля).

 

StyleAcoustic «Фараон 810» представляет собой 3,5-полосную акустическую систему оригинальной конструкции: восьмидюймовый басовик, 5,5-дюймовый среднечастотный драйвер и дюймовый твитер установлены за передней панелью громкоговорителя, а сбоку располагается дополнительный низкочастотный динамик диаметром десять дюймов, закрытый декоративной решёткой-грилем. 

 

Акустическое оформление среднечастотного динамика: ПАС (с выходом сзади, за грилем), низкочастотная секция с фазоинвертором. СЧ- и НЧ-секции сведены в фазе первым акустическим порядком. Технические характеристики акустической системы «Фараон 810»: чувствительность 90 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот (по уровню -3 дБ) > 33 Гц – 40 кГц; неравномерность АЧХ +/- 2,5 дБ. Размеры громкоговорителя (В х Ш х Г): 1150 х 290 х 400 мм.

 

Место проведения выставки «АудиоСаммит»: отель «Холидей Таганский» (Москва, Симоновский вал, дом 2). Время работы: 24 и 25 апреля с 10:00 до 19:00, в воскресенье 26 апреля с 10:00 до 18:00. Посещение выставки бесплатное, но требуется предварительная регистрация. При оформлении заказа на акустические системы StyleAcoustic в дни работы выставки покупатель получит десятипроцентную скидку.

Связанные новости:
 Участники «АудиоСаммита» 2026: Simple Distribution + Nostala - 02.04.2026 12:42
 Впервые в России: аудионовинки на Portable Hi-Fi & Audio Show 2026 - 24.03.2026 11:07
 АудиоСаммит 2026: регистрация открыта - 24.02.2026 12:52
 «АудиоСаммит-2026» пройдёт в апреле - 08.12.2025 13:55
 Статусный звук - 14.08.2025 10:24
 «АудиоСаммит» состоялся! - 16.05.2025 11:34
 Неразлучный дуэт - 22.10.2024 11:35
 Российскую аудиотехнику – в массы! - 07.10.2024 19:17
 Подводная одиссея с 3D-контентом Samsung - 25.08.2010 18:00
