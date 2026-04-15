Участники «АудиоСаммита» 2026: TL-Sound + Davis Acoustics

15.04.2026 11:55

Российская дистрибьюторская компания TL-Sound, которая примет участие в выставке «АудиоСаммит» 2026, выстроит свою экспозицию вокруг продукции Davis Acoustics. Посетителям выставки рекомендуют обратить особое внимание на фирменные компактные акустические системы Krypton 3 V2.

На своём стенде TL-Sound представит обновлённую версию этих популярных громкоговорителей. По мнению создателей бренда Davis Acoustics, Krypton 3 V2 – «воплощение современного французского звучания: точного, быстрого и эмоционального». Колонки оснащаются динамиками собственной разработки: 13-сантиметровым кевларовым драйвером с металлической фазовыравнивающей пулей и демпфирующим кольцом для снижения переотражений, а также 28-миллиметровым тканевым твитером с задней камерой.

Акустическая система Davis Acoustics Krypton 3 V2 представляет собой универсальное решение для помещений площадью от 15 до 25 квадратных метров. Колонки можно использовать в качестве фронтальных каналов в компактных сетапах или как тыловые каналы в системах более сложных конфигураций. Производитель обещает «фирменную музыкальность и характер, прозрачность, точную сцену и детальный верхний диапазон до 21 кГц».