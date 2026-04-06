Участники «АудиоСаммита» 2026: TL-Sound


06.04.2026 14:10

 

 

На московской выставке «АудиоСаммит» компания TL-Sound предложит посетителям послушать, как звучат флагманские колонки Davis Acoustics, The Stage и The Pledge, и убедиться в том, что высококлассные громкоговорители не только отменно звучат, но и способны украсить домашние интерьеры.

 

Колонки моделей The Stage и The Pledge – флагманы серии Heritage. Эти устройства нечасто привозят в Россию, и у посетителей «АудиоСаммита» будет редкая возможность увидеть пару настоящих аудиозвёзд. Davis Acoustics The Stage и Davis Acoustics The Pledge – большие напольники с высокой чувствительностью. Акустические системы комплектуются крупными динамиками собственной разработки и производства с диффузорами из кевлара, также созданными по собственной технологии Davis Acoustics. Звучание этих громкоговорителей характеризуется свободной живой подачей, мощными басами, широкой звуковой сценой и впечатляющей динамикой. Массивные корпуса выполнены в эстетике ретро и превращают эти колонки в полноценные арт-объекты. 

 

Также на стенде TL-Sound будут представлены премиальные High End цифровые компоненты, выпускаемые под брендом TDA (Think Digital Audio). Итальянская компания TDA основана в 2022 году и специализируется на разработке и производстве стримеров, серверов и пр. устройств, обеспечивающих максимально чистую и точную передачу цифрового сигнала к ЦАП. Источники звука, выпускаемые под торговой маркой TDA – это прецизионная схемотехника, стабильное питание, точная синхронизация и ручная сборка. Фирменный подход к конструированию цифровых компонентов позволяет максимально раскрыть потенциал аудиосистемы, особенно в том, что касается воспроизведения звуковой сцены, фокусировки звука и микродинамики.

