Участники «АудиоСаммита» 2026: «Урал»


09.04.2026 13:45

 

 

Бренд «Урал» на выставке «Аудио Саммит» 2026 представит три модельных ряда фирменной продукции: автомобильные сабвуферы Warhead SQ, акустические системы для дома «Берёза» и кабели «Симфония».

 

На стенде компании будут, в частности, показаны пассивные сабвуферы «Авангард 10», «Авангард 12» и Grand 12. Последний – флагманская модель, в которой реализована концепция так называемого быстрого баса с мгновенным откликом, без запаздываний и гула. 

 

Устройства из линейки «Берёза» – акустические системы для дома. Корпуса колонок сделаны из белёной берёзовой фанеры (отсюда и название). На выставку «уральцы» привезут напольные громкоговорители «Берёза-007» (флагман модельного ряда) с басом от 38 Гц, а также компактные полочники «Берёза-003». 

 

Под общим названием «Симфония» выпускаются акустические и сетевые кабели. Их конструктивные особенности: медные жилы и коннекторы с покрытием из родия или золота. Производитель обещает «бескомпромиссную передачу сигнала».

