ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «Винил Джем 2023»: ABV turntables


14.12.2023 14:33

 

 

Не пропустите: выставка-продажа «Винил Джем 2023» начнёт свою работу уже завтра. Она будет проходить в московском Hi-Fi салоне «Нота Плюс» 15 и 16 декабря. В течение двух недель мы знакомили вас с участниками выставки, и нам осталось представить ещё одного – компанию ABV turntables.

 

«Ядром» выставочного сетапа станет проигрыватель виниловых дисков ABV model 23. Это устройство с роликовым приводом, которое разработано на базе классических моделей Elac Miracord. Эта информация много скажет настоящему фанату винила: «звёзды» «золотой эры» Hi-Fi пользовались огромной популярностью, но при всех своих достоинствах не были идеальными. Проигрыватели ABV – в некотором роде их усовершенствованная версия.

 

ABV model 23 оснащаются трёхфазным синхронным двигателем Papst с роликовым приводом. Центральный подшипник – гидравлический, с принудительной циркуляцией масла и шариком из карбида вольфрама на опоре из алмаза. Плинт проигрывателя имеет конструкцию типа «сэндвич»: две плиты из искусственного камня, берёзовая фанера, полости засыпаны мелким колотым чугуном. Корпус проигрывателя отделан натуральным шпоном эбенового дерева. На проигрыватель можно установить два тонарма на сменных армбордах и регулируемые виброопоры с сорботановой развязкой.

Связанные новости:
 Участники «Винил Джем 2023»: OPERLY - 14.12.2023 14:12
 Участники «Винил Джем 2023»: Digis - 08.12.2023 17:13
 Участники «Винил Джем 2023»: «Нота Плюс» - 05.12.2023 09:04
 «Нота+» вновь приглашает на «Винил Джем»  - 28.11.2023 12:17
 Stradivari нового поколения - 25.05.2023 20:00
 Антивибрационные ножки Carbide Base Evo  - 28.03.2023 15:32
 Три новинки Transrotor - 07.12.2022 11:37
 Винил Джем 2020: Phant Audio  - 20.02.2020 10:49
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007