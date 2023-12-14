Участники «Винил Джем 2023»: ABV turntables

14.12.2023 14:33

Не пропустите: выставка-продажа «Винил Джем 2023» начнёт свою работу уже завтра. Она будет проходить в московском Hi-Fi салоне «Нота Плюс» 15 и 16 декабря. В течение двух недель мы знакомили вас с участниками выставки, и нам осталось представить ещё одного – компанию ABV turntables.

«Ядром» выставочного сетапа станет проигрыватель виниловых дисков ABV model 23. Это устройство с роликовым приводом, которое разработано на базе классических моделей Elac Miracord. Эта информация много скажет настоящему фанату винила: «звёзды» «золотой эры» Hi-Fi пользовались огромной популярностью, но при всех своих достоинствах не были идеальными. Проигрыватели ABV – в некотором роде их усовершенствованная версия.

ABV model 23 оснащаются трёхфазным синхронным двигателем Papst с роликовым приводом. Центральный подшипник – гидравлический, с принудительной циркуляцией масла и шариком из карбида вольфрама на опоре из алмаза. Плинт проигрывателя имеет конструкцию типа «сэндвич»: две плиты из искусственного камня, берёзовая фанера, полости засыпаны мелким колотым чугуном. Корпус проигрывателя отделан натуральным шпоном эбенового дерева. На проигрыватель можно установить два тонарма на сменных армбордах и регулируемые виброопоры с сорботановой развязкой.



