Участники «Винил Джем 2023»: Armada Sound

11.12.2023 12:36

Выходим на финишную прямую и продолжаем рассказывать об участниках выставки-продажи «Винил Джем 2023». В их числе – российский дистрибьютор «Армада Саунд»; компания представит систему, в составе которой – продукция старейшего в мире аудио бренда Thorens: виниловый проигрыватель Thorens TD-1500 и акустические системы Thorens SoundWall HP 600.

Проигрыватель виниловых пластинок Thorens TD-1500 c фирменным MC-картриджем TAS-1500 оснащён дополнительным шасси, отделяющим поворотный стол и полку тонарма от двигателя и рамы. Управление осуществляется вручную. Частота вращения двигателя постоянного тока контролируется электронным способом; все отклонения корректируются автоматически. Звукосниматель TAS-1500 с кантилеверем из бора сочетается со всеми фонокорректорами и обеспечивает точный и богатый на детали звук. В демонстрируемой системе будет использован фонокорректор YBA PH1 с батарейным питанием (аккумуляторы можно заряжать до 10 тысяч раз; продолжительность каждой полной зарядки составляет до восьми часов).

Ещё два устройства из ассортимента французской YBA, которые Armada Sound покажет в ближайшие выходные на выставке «Винил Джем» – это предварительный усилитель YBA Signature PRE MKII (ЦАП Analog Devices AD1955 со встроенной поддержкой PCM до 24 бит / 192 кГц и DSD64; USB-вход с контроллером XMOS) и усилитель мощности YBA Signature AMP (полностью симметричная схема, оптимизированная таким образом, чтобы сократить расстояния между компонентами и соединительными проводами до возможного минимума: всего несколько сантиметров на входе и выходе). В качестве дополнительного источника используется CD-проигрыватель YBA Signature CD, также с полностью симметричной схемой и активными компонентами в сигнальном тракте. CD-транспорт: Philips CD-PRO m с патентованной системой Blue Diode.

Акустические системы – Thorens SoundWall HP 600. Колонки открытого типа излучают звук с одинаковой интенсивностью как назад, так и вперёд. Звук направляется точнее и равномернее, чем в случае с обычными громкоговорителями, что особенно важно, если помещение для прослушивания имеет большую площадь. Стойка для демонстрируемых компонентов – Bassocontinuo Lyra XL4 2.1 Walnut.



