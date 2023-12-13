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Участники «Винил Джем 2023»: «Демо Арт» и «Винил Базар»


13.12.2023 11:24

 

 

Участниками выставки-продажи, которая пройдёт в Hi-Fi салоне «Нота Плюс» 15 и 16 декабря, станут не только российские дистрибьюторы всевозможных аудиокомпонентов, но и продавцы виниловых дисков. В их числе компания «Демо Арт», ассортимент которой представлен в «Ноте+» на постоянной основе, и аукционный дом «Винил Базар».

 

Посетителям выставки представится возможность не только сравнить модели виниловых проигрывателей разных производителей, но и послушать и приобрести пластинки, в том числе редкие коллекционные издания. Именно такие представлены в ассортименте «Демо Арт».

 

Ещё одна компания, работающая с редкими и очень редкими предметами, о которых мечтает любой коллекционер – это аукционный дом «Винил Базар». С его помощью можно заполучить в свою коллекцию не только раритетную виниловую пластинку или компакт-диск, но и плакаты, фотографии, автографы исполнителей и многое другое. Каждый аукцион – это возможность приобрести действительно редкие экземпляры, или, наоборот, выгодно продать свою коллекцию. На выставке «Винил Джем 2023» можно будет получить консультацию организаторов аукционов, ознакомиться с правилами и расписанием аукционных торгов.

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