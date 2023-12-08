Участники «Винил Джем 2023»: Digis

08.12.2023 17:13

Ещё один участник выставки-продажи «Винил Джем 2023» – группа компаний Digis. В составе демокомплекта, который Digis покажет на выставке – проигрыватель виниловых дисков Transrotor Max Nero, фонокорректор и усилитель Moon (модели 310LP и 250i V2) и акустические системы Quad Revela 2. Кабельная обвязка будет выполнена с помощью продукции Van den Hul.

Transrotor Max Nero с головкой Van den Hul The Frog – обновлённая версия хорошо известного Transrotor Max. Его корпус – чёрного цвета, а вместо алюминия использован технический термопласт POM. Несмотря на то, что это модель начального уровня, на проигрыватель можно установить два тонарма. Головка звукоснимателя Van den Hul The Frog – High End в чистом виде. Она выпускается на протяжении вот уже 20 лет, и это говорит о многом, учитывая, сколько звёзд вспыхнуло и погасло за это время на виниловом небосклоне… Фонокорректор Moon 310LP – один из самых тихих предусилителей в своём классе; по своим рабочим характеристикам он превосходит даже более дорогие модели. Усилитель Moon 250i v2 ему под стать: универсальный, надёжный, мощный, со сбалансированным звучанием и отличным соотношением цены и качества. Главное отличие от предыдущей версии – встроенный предусилитель-фонокорректор MM.

Напольная акустика Quad Revela 2 создана с применением технологий, благодаря которым колонки фирменных серий S и Z собрали множество наград. Усовершенствованный высокочастотный блок True Ribbon обеспечивает деликатность и плавность звучания. Низкочастотники Reveal с гладкой диафрагмой, резиновым подвесом нового образца и новой мощной моторной системой обеспечивают превосходный бас – глубокий, быстрый и хорошо артикулированный.



