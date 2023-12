Участники «Винил Джем 2023»: Gong-AV

04.12.2023 12:10

Нетривиальные инженерные идеи – тема «выступления» компании Gong-AV на выставке-продаже «Винил Джем 2023». Дистрибьютор покажет систему высокого разрешения с виниловым источником – проигрывателем из Швейцарии EMT 928 II. Массивный корпус (23 кг) из цельнофрезерованного алюминия, аккумуляторное питание (более 40 часов автономной работы), три скорости (33 ⅓, 45 и 78 об/м); «вертушка» оснащена девятидюймовым тонармом EMT 909 Hi (он состоит из 150 деталей!) и MC-головкой EMT JSD Novel Titan (технологию EMT Novel разрабатывали более шести лет; она полностью исключает возникновение резонансов в подвижной системе).



Усиление обеспечат гибридные моноблоки Aesthetix Atlas Mono Eclipse и линейный предварительный усилитель Aesthetix Metis. Первые – полностью дифференциально-балансные, без отрицательной обратной связи; входной и драйверный каскады выполнены на биполярных транзисторах, входной каскад / усилитель напряжения – ламповый, на октальных триодах 6SN7. Дроссель в блоке питания, как и два экранированных сетевых трансформатора – с механической и электрической развязкой от корпуса. Выходная мощность каждого моноблока на нагрузке 8 Ом составляет 300 Вт, при переходе на нагрузку 4 Ома она удваивается. Полностью балансная схема Aesthetix Metis выполнена по идеологии «двойного моно», по две лампы на канал, отрицательная обратная связь отсутствует, громкость регулируется с помощью дискретной резистивной матрицы; наряду с небалансными входами и выходами есть балансные. Частью системы станет также Aesthetix Rhea, полностью ламповый фонокорректор для звукоснимателей MM / MC с тремя переключаемыми входами Phono RCA.



Акустика – изодинамические планарные Magnepan 20.1. Их НЧ- и СЧ- квазиленточные излучатели представляют собой тончайшую практически невесомую лавсановую пленку с токоведущими дорожками, нанесёнными в поле двусторонних стержневых магнитов. Высокочастотники – настоящие ленточные: узкая полоска гофрированной алюминиевой фольги помещена между мощными магнитами. У планарных излучателей практически отсутствуют инерционность, резонансы и частотнозависимые деформации изгиба, свойственные диффузорам традиционных динамических головок; звук не окрашивается; благодаря большой площади излучателей разрешение очень высокое. Планарные акустические системы Magnepan формируют цилиндрическую диаграмму направленности (практически отсутствуют вертикальные составляющие излучения), они не капризны в установке, детали звуковой панорамы хорошо локализованы в пространстве.



Демонстрируемые компоненты будут установлены на стойку изменяемой геометрии с антивибрационными свойствами Hifistay Mythology Transform (Южная Корея). Она гасит механические вибрации с помощью системы VHC (Vertical Horizon Vibration Control).