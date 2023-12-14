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Участники «Винил Джем 2023»: Gong Lux


14.12.2023 00:08

 

 

Компания Gong Lux привезёт на выставку-продажу «Винил Джем 2023» систему, собранную на базе компонентов Gold Note. Это итальянский производитель, который выпускает проигрыватели виниловых пластинок, картриджи, кабели, стойки для аппаратуры и пр.

 

Проигрыватель винила Gold Note Valore 425 Plus оснащается MM фонокартриджем Gold Note Shibata. В комплекте с «вертушкой» будет представлен фирменный фонокорректор PH-10 с внешним опциональным блоком питания Gold Note PSU-10, а также интегральный усилитель/стример Gold Note IS-1000 Line Mk2. Последний работает в классе АВ; устройство управляется с пульта или через мобильное приложение. Пользователь может настроить звучание в соответствии с параметрами музыкальной системы и своими предпочтениями. Усилитель работает со всеми популярными потоковыми сервисами, позволяет прослушивать музыку с флеш-карты и с домашних серверов.

 

Акустические системы A6 EVO II – также производства Gold Note. Это элегантные напольники с упругим басом и чистыми верхними частотами. Все элементы конструкции громкоговорителей производятся в Италии.

 

Подключение компонентов демосистемы Gong Lux будет осуществлено с помощью кабелей Zavfino (Канада).

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