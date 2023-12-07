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Участники «Винил Джем 2023»: «Инфорком»


07.12.2023 13:28

 

 

Компания «Инфорком» представит на выставке-продаже «Винил Джем 2023» две музыкальные системы на базе компонентов, которые выпускает британский производитель Rega. Основной комплект «построен» вокруг проигрывателя виниловых дисков Rega Planar 8 со звукоснимателем Ania, в дополнительном комплекте используется фирменная модель Planar 1 Plus.

 

«Вертушка» Rega Planar 8 выглядит довольно необычно, зато такая конструкция – со столом Skeletal из специальной пены Tancast 8 и системой Double Brace – отлично защищена от вибраций, и звук отменный. Для усиления специалисты «Инфоркома» выбрали модель Aethos, схожую во многом с флагманской Osiris, но более доступную по цене. Громкоговорители – не британские, а французские: Apertura  Audio Armonia Evolution с ассиметричными корпусами, ленточными твитерами, кроссоверам четвёртого порядка и очень точным звучанием. Кабели – Neotech: межблочный NEI-3003 III, акустический NES-3003 и силовой NEP-3003.

 

Источником звука в дополнительной системе служит виниловый проигрыватель Rega Planar 1 Plus со встроенным фонокорректором. В демонстрируемый комплект входят также наушники начального уровня Stax SR-L300 и усилитель Stax SRM-252s. Подключение к проигрывателю осуществляется через кабель Neotech NEI-5003 с проводником из бескислородной меди и двойным экранированием.

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