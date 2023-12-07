Участники «Винил Джем 2023»: «Инфорком»

07.12.2023 13:28

Компания «Инфорком» представит на выставке-продаже «Винил Джем 2023» две музыкальные системы на базе компонентов, которые выпускает британский производитель Rega. Основной комплект «построен» вокруг проигрывателя виниловых дисков Rega Planar 8 со звукоснимателем Ania, в дополнительном комплекте используется фирменная модель Planar 1 Plus.

«Вертушка» Rega Planar 8 выглядит довольно необычно, зато такая конструкция – со столом Skeletal из специальной пены Tancast 8 и системой Double Brace – отлично защищена от вибраций, и звук отменный. Для усиления специалисты «Инфоркома» выбрали модель Aethos, схожую во многом с флагманской Osiris, но более доступную по цене. Громкоговорители – не британские, а французские: Apertura Audio Armonia Evolution с ассиметричными корпусами, ленточными твитерами, кроссоверам четвёртого порядка и очень точным звучанием. Кабели – Neotech: межблочный NEI-3003 III, акустический NES-3003 и силовой NEP-3003.

Источником звука в дополнительной системе служит виниловый проигрыватель Rega Planar 1 Plus со встроенным фонокорректором. В демонстрируемый комплект входят также наушники начального уровня Stax SR-L300 и усилитель Stax SRM-252s. Подключение к проигрывателю осуществляется через кабель Neotech NEI-5003 с проводником из бескислородной меди и двойным экранированием.



