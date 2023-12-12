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Участники «Винил Джем 2023»: Living Athmos


12.12.2023 13:44

 

 

Под брендом Living Athmos выпускаются кабели серий Optimus, Classic и Anniversary, в каждой из которых, в свою очередь, представлены три линейки: Standard Line, Reference Line и Ultimate Line.  

 

Ассортимент каждой из линеек Living Athmos включает полный набор аналоговых и цифровых межблочных кабелей, а также акустические и силовые кабели. Последние представлены типами Main Power Cord (для усилителей, сетевых фильтров и стабилизаторов напряжения) и Power Cord (для других компонентов системы).

 

Все кабели Living Athmos изготавливаются исключительно вручную. Их конструкция очень сложна и вполне сопоставима с конструкцией усилителя (количество составляющих компонентов в кабелях флагманской серии доходит до 200!), поэтому механизировать многие операции попросту невозможно. Срок изготовления одного кабеля может составлять до 24 дней. Все готовые изделия обязательно прогреваются в течение 100 часов и проходят электрическое и слуховое тестирование, после чего каждому кабелю присваивается уникальный номер.

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