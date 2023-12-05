Участники «Винил Джем 2023»: «Нота Плюс»

05.12.2023 09:04

«Хозяйка музыкального салона», точнее, выставки-продажи «Винил Джем 2023», компания «Нота Плюс» обещает представить участникам выставки лучшие модели High End компонентов из своего ассортимента.



Поскольку тема выставки – винил и всё, что с ним связано, демонстрируемая «Нотой Плюс» музыкальная система будет построена на базе проигрывателя виниловых пластинок Kronos Audio Sparta (Канада). Уникальность этого устройства – в его конструкции: два вращающихся в разных направлениях массивных диска из нержавеющей стали обеспечивают высочайший уровень стабильности. Извлечь всю информацию из аудиозаписи и раскрыть мельчайшие детали звучания проигрывателю помогают прецизионный тонарм Andre Theriault Helena и головка звукоснимателя Lyra Helikon.



Усиление – немецкого качества: специалисты «Ноты Плюс» выбрали для демонстрации возможности своей выставочной аудиосистемы компоненты Lindemann. Последняя славится смелыми инновационными решениями; так, именно в Lindemann придумали использовать уникальную топологию, совмещающую однотактную и пуш-пульную конструкции, в полностью симметричном транзисторном усилителе с токовой обратной связью. Предварительный тракт усиления: МС-трансформатор и фонокорректор на германиевых транзисторах Lilt (S.A.Lab).

Ну а чтобы окончательно ослепить посетителей выставки блеском ярких инженерных решений, демосистема будет дополнена акустическии системами Klipsch 60th Anniversary Klipschorn Limited Edition. Её лицевую панель украшают настоящие бриллианты – в честь 60-летия бренда. В мире всего 200 пар таких колонок. Действительно ли, как утверждают разработчики, эти громкоговорители превосходят качеством звучания все остальные, сможет выяснить каждый, кто придёт в Hi-Fi салон «Нота Плюс» на выставку-продажу «Винил Джем 2023» 15 и 16 декабря.



