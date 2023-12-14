ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «Винил Джем 2023»: OPERLY


14.12.2023 14:12

 

 

Завершаем представление участников выставки-продажи, которая откроется уже завтра. В числе компаний, которые примут участие в выставке – OPERLY, с системой на базе винилового проигрывателя Thorens TD 403 DD с тонармом Thorens TP 150 и звукоснимателем Ortofon 2M Blue.

 

Одним из важных элементов демонстрируемого аудиокомплекта станет демпфер тонарма на токах Фуко OPERLY 1.0. Это запатентованное не имеющее аналогов устройство, которое не оказывает влияния на амплитудно-частотные характеристики аудиосистемы, но заметно «прочищает» звук. Полностью безынерционный демпфер снижает резонансы тонарма во всем диапазоне частот. Поскольку демпфер не является жидкостным и работает через воздушный зазор, он не взаимодействует с тонармом через какое-либо рабочее тело и никак не влияет на работу иглы.

 

Фонокорректор, который будет использоваться в демосистеме OPERLY – модель Art Audio Lab p245EX с повышающими MC трансформаторами. Благодаря отдельным коммутируемым ММ и MС входам, фонокорректор может работать с двумя типами звукоснимателей или с двумя проигрывателями одновременно. Усилитель мощности – также производства Art Audio Lab, двухтактный стереофонический m235 EX с выходным каскадом на лучевых тетродах 6550 Tung-Sol в триодном включении. Акустика – собственного производства OPERLY, рупорная Intelligence II. Это классический полный рупор (прямой и обратный) в ультражёстком безрезонансном корпусе с полным отсутствием реактивных элементов, таких, как конденсаторы, катушки, дроссели и предрупорная камера. Пара, которую можно будет послушать завтра и послезавтра – единственная в мире.

Связанные новости:
 Участники «Винил Джем 2023»: ABV turntables - 14.12.2023 14:33
 «Нота+» вновь приглашает на «Винил Джем»  - 28.11.2023 12:17
 High End усилитель своими руками - 05.10.2023 00:02
 50 тысяч долларов – и краснодеревщик не нужен - 17.08.2023 01:45
 Баухаус в виниле - 21.07.2023 01:53
 Thorens готовит сюрприз - 11.05.2023 13:19
 Звуковой «Циклон» на Moscow Hi-End Show - 10.04.2023 10:57
 Klipsch с технологиями Resonado: что это будет? - 24.06.2022 17:25
 Акустика Operly Intelligence: полный рупор - 05.01.2017 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007