Участники «Винил Джем 2023»: OPERLY

14.12.2023 14:12

Завершаем представление участников выставки-продажи, которая откроется уже завтра. В числе компаний, которые примут участие в выставке – OPERLY, с системой на базе винилового проигрывателя Thorens TD 403 DD с тонармом Thorens TP 150 и звукоснимателем Ortofon 2M Blue.



Одним из важных элементов демонстрируемого аудиокомплекта станет демпфер тонарма на токах Фуко OPERLY 1.0. Это запатентованное не имеющее аналогов устройство, которое не оказывает влияния на амплитудно-частотные характеристики аудиосистемы, но заметно «прочищает» звук. Полностью безынерционный демпфер снижает резонансы тонарма во всем диапазоне частот. Поскольку демпфер не является жидкостным и работает через воздушный зазор, он не взаимодействует с тонармом через какое-либо рабочее тело и никак не влияет на работу иглы.



Фонокорректор, который будет использоваться в демосистеме OPERLY – модель Art Audio Lab p245EX с повышающими MC трансформаторами. Благодаря отдельным коммутируемым ММ и MС входам, фонокорректор может работать с двумя типами звукоснимателей или с двумя проигрывателями одновременно. Усилитель мощности – также производства Art Audio Lab, двухтактный стереофонический m235 EX с выходным каскадом на лучевых тетродах 6550 Tung-Sol в триодном включении. Акустика – собственного производства OPERLY, рупорная Intelligence II. Это классический полный рупор (прямой и обратный) в ультражёстком безрезонансном корпусе с полным отсутствием реактивных элементов, таких, как конденсаторы, катушки, дроссели и предрупорная камера. Пара, которую можно будет послушать завтра и послезавтра – единственная в мире.



