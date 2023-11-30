Участники «Винил Джем 2023»: Overton

30.11.2023 18:24

Начинаем анонсировать аудиосистемы, которые покажут участники выставки-ярмарки «Винил Джем 2023» 15 и 16 декабря. Компания Overton представит продукцию брендов Pro-Ject, Ortofon, Triangle, Nagaoka и Analog Renaissance.



Возможно, будут какие-то изменения, но пока Overton обещает показать – цитата – «самую масштабную систему за всю историю выставок». Ну или ту её часть, которую вместит Hi-Fi салон «Нота Плюс». Источниками станут, конечно, проигрыватели винила Pro-Ject из фирменных линеек разных ценовых категорий, в частности, модели Debut Carbon, A2 и др.; не будут обойдены вниманием и фонокорректоры и усилители Pro-Ject. Акустические системы – Triangle: от полочных активных Borea до фирменных High End решений.

А вот какие записи будут использоваться для демонстрации всех возможностей экспонируемых систем – секрет. Компания «Овертон» славится своим креативным подходом к выставкам и выбору музыки, поэтому всем, кто уже точно решил, что придёт на «Винил Джем», советуем запастись терпением – сюрпризы обязательно будут, но пару недель придётся подождать... Напоминаем: вход на мероприятие – по бесплатному пригласительному билету, который можно скачать на сайте компании-организатора. Даты проведения выставки «Винил Джем 2023»: 15 и 16 декабря; часы работы: с 11:00 до 18:00. Адрес: Москва, Казанский переулок, 2-4, Hi-Fi салон «Нота+».



