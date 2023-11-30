ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «Винил Джем 2023»: Overton


30.11.2023 18:24

 

 

Начинаем анонсировать аудиосистемы, которые покажут участники выставки-ярмарки «Винил Джем 2023» 15 и 16 декабря. Компания Overton представит продукцию брендов Pro-Ject, Ortofon, Triangle, Nagaoka и Analog Renaissance.

 

Возможно, будут какие-то изменения, но пока Overton обещает показать – цитата – «самую масштабную систему за всю историю выставок». Ну или ту её часть, которую вместит Hi-Fi салон «Нота Плюс». Источниками станут, конечно, проигрыватели винила Pro-Ject из фирменных линеек разных ценовых категорий, в частности, модели Debut Carbon, A2 и др.; не будут обойдены вниманием и фонокорректоры и усилители Pro-Ject. Акустические системы – Triangle: от полочных активных Borea до фирменных High End решений.

 

А вот какие записи будут использоваться для демонстрации всех возможностей экспонируемых систем – секрет. Компания «Овертон» славится своим креативным подходом к выставкам и выбору музыки, поэтому всем, кто уже точно решил, что придёт на «Винил Джем», советуем запастись терпением – сюрпризы обязательно будут, но пару недель придётся подождать... Напоминаем: вход на мероприятие – по бесплатному пригласительному билету, который можно скачать на сайте компании-организатора. Даты проведения выставки «Винил Джем 2023»: 15 и 16 декабря; часы работы: с 11:00 до 18:00. Адрес: Москва, Казанский переулок, 2-4, Hi-Fi салон «Нота+».

Связанные новости:
 «Нота+» вновь приглашает на «Винил Джем»  - 28.11.2023 12:17
 Triangle Borea Connect: две активные АС - 23.11.2023 12:50
 Pro-Ject Cleaning Set Basic: чистка винила быстро и недорого - 13.11.2023 19:49
 Чистое питание = чистый звук: Pro-Ject Power Box DS3 Sources - 13.03.2023 11:30
 Overton – официальный дистрибьютор Nagaoka в России - 25.04.2022 12:53
 Компания Overton – дистрибьютор итальянского бренда Synthesis - 13.09.2017 16:24
 Pro-Ject: всеформатный DAC Box DS2 Ultra - 03.03.2017 19:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007