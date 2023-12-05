Участники «Винил Джем 2023»: S.A.Laboratory

05.12.2023 10:13

Для компании S.A.Lab «виниловый форум» в салоне «Нота+» станет возможностью представить российским аудиофилам систему, состоящую из компонентов так называемой «германиевой серии». Одним из таких компонентов, в частности, станет ламповый фонокорректор Hercules. К слову, S.A.Lab – единственный производитель домашней аудиотехники в мире, выпускающий серийную продукцию на германиевых транзисторах.



На «Винил Джем 2023» также состоится российская премьера двух новинок S.A.Lab: фонокорректора и предусилителя Thundebird SE. «Ассистировать» им будут проигрыватель грампластинок Michell Orbe с фирменным MC-звукоснимателем Cusis и акустические системы Kharma. Усилители мощности – S.A.Lab Black Knight Reference выходной мощностью 400 Вт. Настолько высокая мощность германиевых компонентов беспрецедентна; Black Knight Reference – поистине уникальное явление в современном High End аудио. Звучание этих устройств характеризуется полноразмерной динамикой и высочайшей детализацией музыкального пространства – как утверждает производитель, «почти не отличимой от реального».



Для коммутации демонстрируемой системы будут использованы фирменные кабели S.A.Lab.



