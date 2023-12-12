Участники «Винил Джем 2023»: «Т-Арт»

12.12.2023 11:44

Ещё один участник выставки-продажи «Винил Джем 2023», компания «Т-Арт», привезёт на виниловый форум систему, основным компонентом которой станет проигрыватель VPI Classic Signature с десятидюймовым тонармом карданного типа и картриджем VPI Goldy. Также в составе системы: фонокорректор и предварительный усилитель Trafomatic Audio и активные акустические системы Piega Premium 701 Wireless Gen2. Коммутация будет выполнена кабелями Purist Audio Design.



VPI Classic Signature – проигрыватель с малошумным синхронным двигателем переменного тока и массивным опорным диском, который весит 9 кг. Тонарм – карданный композитный JMW 10 3D Gimbal; база тонарма с регулировкой VTA «на лету». MC-картридж с двойной подвижной катушкой VPI Goldy – продукт партнёрства VPI и Audio-Technica; он создан на базе головки AT-OC9, снабжён кантилевером из бора и иглой с заточкой Special line contact. В комплекте с «вертушкой» будут представлены ламповый фонокорректор Trafomatic Audio Reference Phono One (лампа E80F во входном каскаде и 5687 на выходе) и полностью балансный ламповый предварительный усилитель класса А Trafomatic Audio Reference Line One (выходные трансформаторы Double C-Core, четыре входа RCA, два входа XLR, один выход RCA, два выхода XLR; переключатели фазы отдельно для каждого канала).



Активные беспроводные акустические системы Piega Premium 701 Wireless Gen2 имеют трёхполосную конструкцию; корпус – закрытого типа. Мощность встроенного усилителя 200 Вт; частотный диапазон 28 Гц – 35 кГц. Драйверы: ленточный твиттер LDR, среднечастотный MDS динамик 140 мм, четыре MDS вуфера, также 140-миллиметровых. Компоненты демонстрируемой системы будут установлены на стойку российского производства PW Bonefish. Массивная модульная конструкция с полками толщиной 30 мм имеет промежуточную развязку между ярусами; отделка – натуральный шпон ценных древесных пород.



