Участники «Винил Джем 2023»: Технологика

01.12.2023 13:30

Молодая дистрибьюторская компания «Технологика» покажет на выставке-продаже «Винил Джем 2023» систему среднего ценового уровня, составленную из компонентов, выпускаемых Michell Engineering, Myryad и Davis Acoustics. Стойки: Pillartech Audio, кабели: Clarus и Tributaries.

«Сердце» системы – проигрыватель виниловых дисков Michell Gyro SE, классическая малогабаритная модель с тонармом Rega RB-880 и головкой звукоснимателя Nagaoka MP-150. Оригинальная инженерная конструкция включает трёхточечную пружинную подвеску (она развязывает раму с диском и тонармом от станины и полки, на которой установлен проигрыватель), опорный высокостабильный самосмазывающийся инвертированный подшипник и опорный диск с установленными по периметру латунными цилиндрами, анодированными золотом. Усилительная часть – легко управляемый и надёжный Myryad Z-350 (двойное моно с двумя тороидальными трансформаторами, встроенный файловый медиаплеер, ЦАП на базе чипа ES9219C, работающего с потоком PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512 до 22,5 МГц). Есть аналоговые входы, балансный вход XLR.

Акустическая система – напольные Davis Acoustics Courbet №7. Это трёхполосные громкоговорители с фирменными драйверами: высокочастотником с двойной декомпрессией (используется в топовой модели Karla 2.0), среднечастотным динамиком как в Olympia one master и очень быстрым 17-сантиметровым вуфером из карбонового волокна; последний разработан специально для Courbet №7. Компоненты будут установлены на модульные стойки Pillartech Audio (серия Zeus Pro).



