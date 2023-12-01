Участники «Винил Джем 2023»: Zavalinka Records

01.12.2023 13:35

Один из участников выставки «Винил Джем 2023» – компания Zavalinka Records. Компания была создана в 2018 году. Профиль её деятельности – запись на магнитные ленты.



На сегодняшний день в каталоге «Завалинки» – почти шесть десятков релизов разной тематики, от классических композиций до русского рока и авторских песен. Так, в серии Heritage представлены шедевры советской и зарубежной классики, записанные с оригинальных мастер-лент, а в серии «Исполняет автор» – записи Владимира Высоцкого, Веры Матвеевой и других известных исполнителей. В 2023 году появилась новая серия под названием USSR JAZZ.



Убедиться в высоком качестве звучания записей, которые выпускает Zavalinka Records, можно 15 и 16 декабря на выставке-продаже «Винил Джем 2023»; она пройдёт в помещении Hi-Fi салона «Нота+». Для воспроизведения будут использоваться магнитофоны марки Studer, а также аудиосистема, состав которой, как утверждают Zavalinka Records, «станет приятной неожиданностью» для посетителей выставки.



