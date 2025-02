Учите или учитесь? WyreStorm NHD-510-TX в помощь

05.02.2025 22:11

Ещё одна новинка, позволяющая повысить эффективность обучения – IP-передатчик WyreStorm NHD-510-TX. Интерактивный AVoIP-инструмент, разработанный специально для сферы образования, упрощает совместную работу с информацией (как для студентов, так и для преподавателей), помогая сделать процесс обучения более увлекательным, и оптимизирует ресурсы.



WyreStorm NHD-510-TX представляет собой универсальный энкодер AV over IP на базе JPEG2000. Устройство поддерживает подключение по USB-C и функцию BYOD (bring your own device, или «принеси своё устройство» – участники образовательного процесса могут использовать свои личные устройства). Благодаря возможности переключаться между источниками и низкой задержке (до 3 мс) NHD-510-TX смена аудиовизуального контента во время интерактивных занятий или презентаций происходит мгновенно. Поддерживается одновременное подключение до семи USB-устройств. Энкодер поддерживает 4K видео (по оптоволокну видеосигнал 4K60 4:4:4 передаётся на расстояние до 300 метров) и HDR. Интеграция с Dante AV-A обеспечивает высокое качество потоковой передачи звука и синхронизацию в сложных установках, а с облачной платформой WyreStorm SYGMA – дистанционный мониторинг и контроль. Вход USB-C также обеспечивает зарядку подключённого устройства до 60 Ватт (при наличии блока питания PSU-20V-6A-BOX; приобретается отдельно).



NHD-510-TX можно использовать для оснащения лекционных залов, организовывать гибридное обучение, подключать устройства в разных аудиториях. Компания-производитель рекомендует использовать энкодер вместе с фирменным матричным коммутатором MX-1007-HYB.