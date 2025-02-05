ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Учите или учитесь? WyreStorm NHD-510-TX в помощь


05.02.2025 22:11

 

 

Ещё одна новинка, позволяющая повысить эффективность обучения – IP-передатчик WyreStorm NHD-510-TX. Интерактивный AVoIP-инструмент, разработанный специально для сферы образования, упрощает совместную работу с информацией (как для студентов, так и для преподавателей), помогая сделать процесс обучения более увлекательным, и оптимизирует ресурсы.

 

WyreStorm NHD-510-TX представляет собой универсальный энкодер AV over IP на базе JPEG2000. Устройство поддерживает подключение по USB-C и функцию BYOD (bring your own device, или «принеси своё устройство» – участники образовательного процесса могут использовать свои личные устройства). Благодаря возможности переключаться между источниками и низкой задержке (до 3 мс) NHD-510-TX смена аудиовизуального контента во время интерактивных занятий или презентаций происходит мгновенно. Поддерживается одновременное подключение до семи USB-устройств. Энкодер поддерживает 4K видео (по оптоволокну видеосигнал 4K60 4:4:4 передаётся на расстояние до 300 метров) и HDR. Интеграция с Dante AV-A обеспечивает высокое качество потоковой передачи звука и синхронизацию в сложных установках, а с облачной платформой WyreStorm SYGMA – дистанционный мониторинг и контроль. Вход USB-C также обеспечивает зарядку подключённого устройства до 60 Ватт (при наличии блока питания PSU-20V-6A-BOX; приобретается отдельно).

 

NHD-510-TX можно использовать для оснащения лекционных залов, организовывать гибридное обучение, подключать устройства в разных аудиториях. Компания-производитель рекомендует использовать энкодер вместе с фирменным матричным коммутатором MX-1007-HYB.

Связанные новости:
 ИИ в образовании: Samsung AI Assistant - 04.02.2025 18:11
 AVoIP: WyreStorm NHD-500-V2  - 23.01.2025 23:19
 WyreStorm расширила серию устройств NHD-500  - 28.03.2023 13:52
 Новинки WyreStorm: NHD-500 и NHD-CTL-PRO - 01.07.2022 11:01
 WyreStorm Apollo: первый саунд-видеобар для ВКС - 14.04.2022 11:48
 Новинки Vivitek NovoProjectors - 19.10.2020 12:29
 Stick MP10RX - беспроводное устройство для презентаций от компании NEC - 04.10.2016 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007