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Учиться с младых ногтей…


03.07.2025 01:52

 

 

PTB4205 Kitty Household Box – беспроводная система для презентаций, которая используется в дошкольных и младших школьных образовательных учреждениях. Чтобы малышам было интересно учиться, разработчики придумали «котика», придав передающему устройству черты любимого многими домашнего животного.

 

Kitty Household Box поддерживает протокол tranScreen и позволяет организовать ТВ-трансляции. Встроенный модуль Wi-Fi с рабочей частотой 5 ГГц обеспечивает стабильность и качество транслируемого изображения. Глаза «кота» отражают различные эмоции – их можно выбирать с помощью специального приложения, которое устанавливается на смартфон или планшет.

 

Изображение транслируется на дисплеи как с горизонтальным, так и с вертикальным размещением. Удобное крепление позволяет легко и быстро установить передатчик.

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