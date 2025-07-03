Учиться с младых ногтей…

03.07.2025 01:52

PTB4205 Kitty Household Box – беспроводная система для презентаций, которая используется в дошкольных и младших школьных образовательных учреждениях. Чтобы малышам было интересно учиться, разработчики придумали «котика», придав передающему устройству черты любимого многими домашнего животного.



Kitty Household Box поддерживает протокол tranScreen и позволяет организовать ТВ-трансляции. Встроенный модуль Wi-Fi с рабочей частотой 5 ГГц обеспечивает стабильность и качество транслируемого изображения. Глаза «кота» отражают различные эмоции – их можно выбирать с помощью специального приложения, которое устанавливается на смартфон или планшет.



Изображение транслируется на дисплеи как с горизонтальным, так и с вертикальным размещением. Удобное крепление позволяет легко и быстро установить передатчик.



