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Удиви всех


19.08.2026 11:02

 

 

Очередной вертикальный проигрыватель виниловых дисков разработали инженеры компании Ruka. 

 

Проигрыватель TD-1 aka «повесь-меня-на-стену» наверняка привлечёт внимание ваших гостей, а если они уже видели нечто подобное, то совершенно точно ещё не встречали вариант, в котором «вертушка» крепится (тоже в вертикальном положении) к напольной стойке – а TD-1 можно использовать и таким способом. Для управления на корпусе устройства имеются сенсорные кнопки. Проигрыватель можно подключить к имеющейся аудиосистеме (используя кабели) или – по Bluetooth – к беспроводным колонкам.

 

Необычное устройство – первый продукт дизайн-студии из Лос-Анжелеса Ruka. Создал его промышленный дизайнер Сэм Капор (Sam Kapor); раньше он принимал участие в разработке наушников Apple AirPods Max. Новинка уже доступна к предзаказу. На первых порах будет выпущено 500 проигрывателей; сообщается, что заказчикам придётся ждать около года. Размеры устройства (вместе со стойкой): 304,8 х 76,2 х 40,6 мм. Цена впечатляет не меньше, чем внешний вид: 1399 долларов США.

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