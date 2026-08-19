Удиви всех

19.08.2026 11:02

Очередной вертикальный проигрыватель виниловых дисков разработали инженеры компании Ruka.



Проигрыватель TD-1 aka «повесь-меня-на-стену» наверняка привлечёт внимание ваших гостей, а если они уже видели нечто подобное, то совершенно точно ещё не встречали вариант, в котором «вертушка» крепится (тоже в вертикальном положении) к напольной стойке – а TD-1 можно использовать и таким способом. Для управления на корпусе устройства имеются сенсорные кнопки. Проигрыватель можно подключить к имеющейся аудиосистеме (используя кабели) или – по Bluetooth – к беспроводным колонкам.



Необычное устройство – первый продукт дизайн-студии из Лос-Анжелеса Ruka. Создал его промышленный дизайнер Сэм Капор (Sam Kapor); раньше он принимал участие в разработке наушников Apple AirPods Max. Новинка уже доступна к предзаказу. На первых порах будет выпущено 500 проигрывателей; сообщается, что заказчикам придётся ждать около года. Размеры устройства (вместе со стойкой): 304,8 х 76,2 х 40,6 мм. Цена впечатляет не меньше, чем внешний вид: 1399 долларов США.