Удивительный Cabasse

23.05.2024 16:08

Новинка модельного ряда Cabasse – беспроводная компактная акустическая система Myuki, пополнившая фирменную серию Pearl Collection. Производитель представил свою новую разработку на проходившей недавно в Германии выставке High End Munich 2024.



Cabasse Pearl Myuki – миниатюрная ативная колонка в корпусе диаметром 17 см и мощностью 200 Вт, способная выдать звук в 109 дБ (SPL, в стереорежиме). АЧХ: 30 Гц – 23 кГц. Устройство весит всего два килограмма, питается от аккумулятора, рассчитанного на 12 часов работы без подзарядки; благодаря удобной ручке колонку можно перемещать с места на место, а для «выходов в свет» есть специальная сумка. Цвета корпуса: матовый белый или матовый чёрный, с декоративными элементами под металл. Предусмотрена возможность настенного монтажа с помощью фирменного кронштейна; Bluetooth-соединения; проводного подключения к ТВ, виниловой «вертушке», CD-плееру или приставке NAS через оптический кабель. Также имеется порт Ethernet и 3,5-миллиметровый разъём; можно воспроизводить контент с USB/USB-C диска.



Акустическая система Cabasse Pearl Myuki оснащается широкополосным динамиком Dome 45 и двумя 12-сантиметровыми басовиками, установленными по схеме Push-Push. Их мембраны с сотовой структурой обеспечивают точный упругий бас. Поддерживается стриминг файлов высокого разрешения; звучание динамиков оптимизируется в режиме реального времени в зависимости от уровня громкости и особенностей воспроизводимого аудиоконтента. Благодаря технологии Smart Wi-Fi воспроизведение не прерывается при переключении между сетями. Элементы управления – с LED-подсветкой; колонкой можно управлять и дистанционно, через фирменное приложение StreamCONTROL App. Pearl Myuki можно использовать как единственный источник звука, можно создать стереокомплект из двух колонок, можно интегрировать в единую мультирум-систему при наличии других совместимых АС Cabasse.



