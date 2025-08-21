ВХОД НА САЙТ

Удобство переговоров с Kandao Meeting Ultra


Компания Kandao обновила программное обеспечение для системы конференц-связи Kandao Meeting Ultra до версии 4.2. Благодаря новым функциям проведение рабочих встреч и переговоров станет более удобным и эффективным.

 

Обновление прошивки позволяет отключать второй экран, что повышает уровень конфиденциальности встреч, и мгновенно, в реальном времени, создавать скриншоты и делиться записями с экрана, не отвлекаясь от переговорного процесса. Новая адаптивная панель панорамы на базе искусственного интеллекта предотвращает частичное отображение участников; иными словами, каждый участник встречи виден полностью, вне зависимости от его местоположения в помещении.

 

Разработчики Kandao добавили возможность переключения HDR в реальном времени, что позволяет подстраивать изображение под изменяющиеся условия освещения и обеспечивает высокое качество «картинки» в любых ситуациях. Кроме того, улучшена работа системы в режиме последовательного (daisy-chain) соединения при подключении двух устройств одним USB-кабелем на расстоянии до 4,5 м, что особенно актуально для больших переговорных, рассчитанных на 12–18 человек.

