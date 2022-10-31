UE FITS: идеальная посадка за 60 секунд

31.10.2022 10:54

В некоторых странах Европы, а также в Канаде появились в продаже наушники Ultimate Ears FITS. Это беспроводные «затычки», которые имеют одну интересную особенность: их силиконовые вкладыши спустя 60 секунд после того, как наушник размещён в слуховом канале, принимают форму его (канала) наружной части.



Работает это так: вы вставляете наушник, подключаете его к фирменному приложению на своём смарфтоне или планшете и запускаете процесс «приладки»; при этом на наушнике пурпурным цветом загорается встроенный светодиод. Под воздействием света заполненные гелем вкладыши твердеют и полностью запечатывают вход в ушной канал, обеспечивая отличную шумоизоляцию и идеальную посадку в ухе. Процесс занимает 60 секунд, после чего вы получаете наушники, идеально подходящие вам – и только вам.



Драйверы Ultimate Ears FITS – десятимиллиметровые. Аккумулятор рассчитан на восемь часов автономной работы; подзарядка в футляре даёт возможность слушать музыку в течение ещё 12 часов. Наушники с 2020 года продаются в США, а теперь производитель принял решение вывести модель на рынки Великобритании, Франции, Германии и Канады. Цена для устройства без технологии активного шумоподавления довольна высока – 199 долларов США (в Великобритании – 199 фунтов стерлингов). Цвета наушников: чернильно-синий, светло-серый и нежно-лиловый.



