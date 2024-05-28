Угловатое вместо обтекаемого

28.05.2024 13:59

Необычный видеопроектор создали датские дизайнеры. Устройство под названием LightBoks разработали в компании Openhagen, которая изготавливает всевозможные аксессуары для музыкальных инструментов (настенные держатели для гитар, подставки и пр).



LightBoks – первый в мире проектор, корпус которого сделан из дерева. Стоит ли говорить, что внимание к себе он привлекает одним уже внешним видом? По запросу покупателя кубический корпус устройства может быть изготовлен из массива дуба (тёмного или светлого) или ореха. Перфорированные боковые панели – в цвет или контрастные. Доступны три варианта отделки: светлый корпус и панели; корпус из ореха и светлые боковые панели; тёмный корпус и панели из ореха. Проектор выглядит очень старомодно – и именно поэтому, как считают в Openhagen, появится много желающих его купить.

Максимальный размер проецируемого изображения: от 42 до 200 дюймов по диагонали (расстояние до стены – от одного до пяти метров), с соотношением сторон 16:9. Если нужно посмотреть вертикальное видео, проектор можно положить на бок. Или на заднюю панель – тогда картинка будет проецироваться на потолок. Заявленные характеристики: нативное разрешение 1080p с поддержкой 4K контента; световой поток 300 ANSI люмен; встроенная стереосистема мощностью 5 Вт. Проектор может «зеркалить» контент с подключённого по Wi-Fi мобильного устройства (iOS, macOS, Android), задержка при этом составляет 17 мс. Размеры корпуса проектора Openhagen LightBoks: 18 х 17,5 х 17,5 см; весит устройство 2,3 кг. Опционально предлагаются чехол для переноски, подставка и экран. Для того, чтобы начать массовое производство, компания-разработчик запустила краудфандинговую кампанию. В рознице проектор будет стоить 899 долларов США, тем же, кто помог на стадии сбора средств, его продадут почти в два раза дешевле – за 494 доллара.



