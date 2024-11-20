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UHD-дисплеи LG UM5N-H: надёжная защита и удобство использования


20.11.2024 13:22

 

 

LG UM5N-H – линейка информационных дисплеев, модели которой отвечают даже расширенным требованиям, предъявляемым к экранам Digital Signage. В серию входят дисплеи с экранами размером 49 и 55 дюймов по диагонали.

 

UHD-дисплеи из серии LG UM5N-H обеспечивают надёжную защиту данных и внешнюю безопасность. Они доступны по цене для большинства потребителей, не требуют специальных навыков в управлении, а качество изображения остаётся высоким даже при использовании экранов в ярко освещённых помещениях. Плата питания – с конформным покрытием, которое защищает её от соли, пыли, железного порошка и влажности; узкорамочный экран – с антибликовым покрытием. Дисплеи можно наклонять на 30 градусов; расстояние до стены, благодаря тонкому кронштейну – всего 1,3 см.

 

Удобство управления контентом обеспечивает интуитивно понятный интерфейс SuperSign. Фирменная платформа webOS, на базе которой созданы дисплеи UM5N-H, позволяет, не используя отдельный медиаплеер, выполнять множество задач, в том числе подключаться к внешним датчикам и партнёрским приложениям webOS.

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