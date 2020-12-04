Украдены почти 70 проигрывателей Pro-Ject

04.12.2020 13:47

Дистрибьютор продукции Pro-Ject компания Henley Audio (Великобритания) заявила о краже почти 70 виниловых проигрывателей Pro-Ject. В Henley Audio признают, что подобные происшествия время от времени случаются, однако кража такого количества AV-компонентов за раз не имеет прецедентов.



В официальном обращении ко всем участникам Hi-Fi рынка говорится, что из груза, отправленного на склад Henley Audio, пропали 68 «вертушек» Pro-Ject. Произошло это на территории Великобритании, ночью: припаркованный трейлер, перевозивший груз, был вскрыт. Все украденные устройства являются наиболее популярными моделями, которые пользуются спросом и которые несложно продать. В полиции графства Кент завели уголовное дело (№240113).

Дистрибьютор просит потенциальных покупателей быть внимательными и проверять серийные номера устройств, которые они собрались приобрести, чтобы не оказаться владельцами краденых проигрывателей.



Приводим полный список пропавших «вертушек»:



модель Pro-Ject Juke Box S2, отделка «орех» (Walnut) – серийные номера 18S056834, 18S056987, 18S056854, 18S072154, 18S072144, 18S056979, 18S056836, 18S056837, 18S056838, 18S056848, 18S056851, 18S056858, 18S056873, 18S056876, 18S056892, 18S056904, 18S056907, 18S056908, 18S072115, 18S072120, 18S072151, 18S072153, 18S072157, 18S072159, 18S072161, 18S072162, 18S072166, 18S072167, 18S072171, 18S072270, 18S072288, 18S072305, 18S072318, 18S072328, 18S072392, 18S072398, 18S072424, 18S072442;



модель Pro-Ject Juke Box E в чёрном цвете (Piano Black) – серийные номера 20S085441, 20S085445, 20S085484, 20S085485, 20S085491, 20S085492, 20S085493, 20S085494, 20S085495, 20S085499, 20S085501, 20S085502, 20S085504, 20S085505, 20S085506, 20S085508, 20S085509, 20S085510, 20S085514, 20S085519, 20S085521, 20S085522, 20S085524, 20S085525, 20S085526, 20S085517, 20S085500, 20S085516;



модель Pro-Ject Primary E в чёрнмо цвете (Black) – серийные номера 20S092863 и 20S092880.