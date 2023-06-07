ULED-телевизоры Hisense получили сертификацию SoundSend

07.06.2023 15:49

Новейшие линейки ULED телевизоров Hisense, серии U7K и U8K, получили сертификацию SoundSend ассоциации WiSA.



Новые линейки ULED-телевизоров Hisense впервые были представлены на состоявшейся в начале 2023 года выставке CES. В продажу устройства этих моделей должны поступить в ближайшее время. Наличие сертификата говорит о бесперебойной работе телевизоров, относящихся к вышеупомянутым сериям, с беспроводным аудиотрансмиттером WiSA SoundSend и точную синхронизацию изображения и звука.



WiSA SoundSend – это первый фирменный продукт Ассоциации, который разработан для обеспечения бесшовного соединения между смарт-телевизорами и внешними акустическими системами. К телевизору он подключается через HDMI (также предусмотрена возможность оптического соединения), к динамикам – беспроводным способом. Настройка занимает не более десяти минут; управление осуществляется через фирменное мобильное приложение SoundSend.



