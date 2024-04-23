ULTернативная мощь Sony Power Sound

23.04.2024 15:40

Новая линейка аудиоустройств выпустила компания Sony. Модельный ряд серии ULT Power Sound состоит из нескольких акустических систем, рассчитанных на использование как для домашнего прослушивания, так и для дружеских вечеринок, в том числе на открытом воздухе, а также беспроводных наушников. Громкоговорители, входящие в новую серию – это большая напольная колонка ULT Tower 10 с технологией объёмного звучания Party Sound, а также переносная ULT Field 7 и миниатюрная ULT Field 1. Наушники – накладные ULT Wear (модель WH-ULT900N). В официальном пресс-релизе говорится, что все устройства разработаны для тех, кто «любит мощный звук – такой, который заставляет сердце биться сильнее».

Благодаря ULT Tower 10 в танцпол можно превратить любое помещение или уличную площадку – ещё и со светомузыкой. Технология оптимизации звукового поля гарантирует, что звук будет чистым и громким даже в шумном окружении, Колонку можно использовать для караоке-пения, подключить её к электрогитаре или телевизору. Сообщается о возможности создать единую аудиосистему из нескольких десятков (до 100) таких громкоговорителей. Схожие возможности (кроме излучения звука на 360 градусов) есть и у менее массивной ULT Field 7, а ещё она оснащается подзаряжаемым аккумулятором, рассчитанным на 30 часов работы (десятиминутная быстрая зарядка обеспечивает три часа непрерывного воспроизведения). Защита от пыли и влаги: IP67. Колонку можно устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, а удобная ручка позволяет с лёгкостью перемещать её с места на место.

Компактную ULT Field 1 можно положить в рюкзак и взять с собой на природу – или повесить на плечо или руль велосипеда. Она также всепогодная (IP67) и рассчитана на 12 часов работы без необходимости подзарядки. Корпус – четырёх цветов на выбор: чёрный, тёмно-зелёный, белый и оранжевый. Встроенный микрофон с технологией Echo Cancelling даёт возможность отвечать на входящие звонки, когда колонка подключена к смартфону. Наушники ULT Wear – также с шумоподавлением. В их конструкции используется тот же процессор V1, что и в устройствах фирменной серии 1000X, а динамики обеспечивают мощный бас и высокую детализацию. Благодаря «умному» датчику наушники автоматически приостанавливают воспроизведение, когда пользователь снимает их с головы. Цвета: чёрный, серый, белый.