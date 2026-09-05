ULTIMA’тивный Magnetar

05.09.2026 14:06

На выставке CEDIA Expo 2026 американский бренд Magnetar Audio представил свой новый UHD Blu-ray 4K плеер, который позиционируется как эталонный транспорт, проигрыватель класса «люкс» для требовательных пользователей с большими финансовыми возможностями. В компании новую разработку называют «первым в мире люксовым медиатранспортом с выделенным каскадом питания постоянного тока», который предназначен «для бескомпромиссного выполнения одной функции – сохранения целостности сигнала на пути от диска до дисплея или внешнего процессора».



Новинка, получившая название ULTIMA, создана на платформе Magnetar MKII и поддерживает воспроизведение UHD Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD, SACD, DVD-Audio, DSD/DoP через AES/EBU, с USB-носителей, воспроизведение сетевых файлов высокого разрешения, а также Dolby Vision и HDR10+. Широчайшая совместимость с различными форматами позволяет Magnetar работать практически со всеми физическими и цифровыми носителями, используемыми в современных домашних кинотеатрах и специализированных комнатах для прослушивания, устраняя необходимость в установке в рамках одной системы нескольких проигрывателей дисков или файловых плееров. «Выделенная архитектура питания с постоянным током» подразумевает использование выделенных силовых каскадов на основе литиевых батарей BYD для изоляции критически важных сигнальных путей от шума, колебаний и помех, встречающихся в обычных системах электропитания. Она обеспечивает стабильную работу с низким уровнем шума и очень точное воспроизведение и «устанавливает новые стандарты для универсальных медиаплееров».



Массивный усиленный корпус минимизирует вибрацию, подавляет резонансы и обеспечивает стабильность. Изолированные внутренние компоненты защищают чувствительные схемы от нежелательных помех, а тщательно контролируемые заземление и распределение питания дополнительно снижают проблемное электрическое взаимодействие между подсистемами. Механизм транспортировки усовершенствован, что позволило повысить стабильность чтения дисков и довести целостность данных до уровня, значительно превосходящего традиционные универсальные стандарты воспроизведения. Magnetar ULTIMA уже доступен для заказа; его рекомендуемая розничная цена составляет 12000 долларов США.